Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CTET 2026 Application Form: सीटीईटी फरवरी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द हो सकते हैं स्टार्ट, फीस पात्रता यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    सीबीएसई द्वारा सीटीईटी फरवरी 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट किये जा सकते हैं। एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होते ही अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    CTET 2026 के लिए जल्द स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब उम्मीदवारों को इस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट होने का इंतजार है जो सीबीएसई की ओर से कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं।
    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेपर 1 व पेपर 2 के लिए योग्यता

    इस परीक्षा का आयोजन दो भागों में होता है। पेपर 1 का आयोजन कक्षा 1 से 5वीं तक एवं पेपर 2 का आयोजन 6 से 8वीं तक की शिक्षक पात्रता हासिल करने के लिए होता है। ऐसे में दोनों के लिए ही पात्रता भी अलग अलग है।

    • सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सीबीएसई की ओर से कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग फीस ली जाती है। जो उम्मीदवार केवल 1 पेपर की परीक्षा देंगे उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर की परीक्षा देने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा।

    ctet 2026

    परीक्षा फरवरी में होगी आयोजित

    सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीईटी फरवरी 2026 एग्जाम का आयोजन एक ही दिन 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

    यह भी पढ़ें- KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में 14 हजार से अधिक पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई 