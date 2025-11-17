CTET 2026 Application Form: सीटीईटी फरवरी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द हो सकते हैं स्टार्ट, फीस पात्रता यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब उम्मीदवारों को इस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट होने का इंतजार है जो सीबीएसई की ओर से कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं।

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

पेपर 1 व पेपर 2 के लिए योग्यता इस परीक्षा का आयोजन दो भागों में होता है। पेपर 1 का आयोजन कक्षा 1 से 5वीं तक एवं पेपर 2 का आयोजन 6 से 8वीं तक की शिक्षक पात्रता हासिल करने के लिए होता है। ऐसे में दोनों के लिए ही पात्रता भी अलग अलग है।

सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सीबीएसई की ओर से कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग फीस ली जाती है। जो उम्मीदवार केवल 1 पेपर की परीक्षा देंगे उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर की परीक्षा देने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा।