CSIR NET 2025: सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए कल है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, 28 अक्टूबर तक फीस जमा करने का मौका
एनटीए सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 27 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। फॉर्म भरने के बाद फीस 28 अक्टूबर तक जमा करने का मौका रहेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025 परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 27 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे बिना देरी करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर फॉर्म भर लें। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस 28 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं।
इन डेट्स में कर सकेंगे करेक्शन
फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से त्रुटि हो जाती है तो उनके लिए एनटीए की ओर से 30 अक्टूबर को करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से निर्धारित फील्ड्स में 1 नवंबर तक संशोधन कर सकेंगे।
इन सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई
एनटीए की ओर से दिसंबर सेशन के लिए परीक्षा कुल 5 विषयों- 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान के लिए आयोजित होगी। इच्छुक अभ्यर्थी इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
कैसे करें अप्लाई
एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं ही मोबाइल या लैपटॉप/ डेस्कटॉप के माध्यम से भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है-
- सीएसआईआर नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक साइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Joint CSIR-UGC NET June-2025: Click Here to Register/Login पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
- इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
आवेदन शुल्क
इस एग्जाम में आवेदन के साथ जनरल श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 1150 रुपये और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी (NCL) वर्ग को फीस 600 रुपये जमा करनी होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं थर्ड जेंडर वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 325 रुपये का भुगतान करना होगा।
