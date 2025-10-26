CSIR NET 2025: सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए कल है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, 28 अक्टूबर तक फीस जमा करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025 परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 27 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे बिना देरी करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर फॉर्म भर लें। इसके अलावा आप इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस 28 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं।

इन डेट्स में कर सकेंगे करेक्शन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से त्रुटि हो जाती है तो उनके लिए एनटीए की ओर से 30 अक्टूबर को करेक्शन विंडो ओपन कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से निर्धारित फील्ड्स में 1 नवंबर तक संशोधन कर सकेंगे।

इन सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई एनटीए की ओर से दिसंबर सेशन के लिए परीक्षा कुल 5 विषयों- 1- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान के लिए आयोजित होगी। इच्छुक अभ्यर्थी इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं ही मोबाइल या लैपटॉप/ डेस्कटॉप के माध्यम से भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है-