CSIR NET 2025 Exam City: NTA सीएसआईआर नेट सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सिटी इंटीमेशन स्लिप (CSIR NET City Slip 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करके आप अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

एनटीए की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। चूंकि परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया जाना है ऐसे में प्रवेश पत्र 14 या 15 दिसंबर को जारी होंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। एडमिट कार्ड अलग से डाउनलोड करना होगा। इसलिए अभ्यर्थी जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रति के साथ एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।