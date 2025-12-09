Language
    CSIR NET 2025 Exam City: NTA सीएसआईआर नेट सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सीएसआईआर नेट एग्जाम सिटी स्लिप (CSIR NET Exam City Slip 2025) जारी कर दी गई है जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस प ...और पढ़ें

    CSIR NET 2025 Exam City slip यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सिटी इंटीमेशन स्लिप (CSIR NET City Slip 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करके आप अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

    कुल 5 विषयों के लिए परीक्षा 18 दिसंबर को होगी आयोजित

    एनटीए की ओर से सीएसआईआर नेट परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा कुल पांच विषयों- रासायनिक विज्ञान, 2- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रहीय विज्ञान 3- जीवन विज्ञान 4- गणितीय विज्ञान 5- भौतिक विज्ञान विषयों की आयोजित होगी।

    सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स

    1. सीएसआईआर नेट सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर विजिट करें।
    2. वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Advance City Intimation for Joint CSIR UGC-NET Dec 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।
    3. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
    4. अब सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    CSIR UGC-NET Dec 2025 Advance City Intimation Slip Link

    CSIR NET City Slip

    एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

    एनटीए की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। चूंकि परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को करवाया जाना है ऐसे में प्रवेश पत्र 14 या 15 दिसंबर को जारी होंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
    सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। एडमिट कार्ड अलग से डाउनलोड करना होगा। इसलिए अभ्यर्थी जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रति के साथ एक वैलिड पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

