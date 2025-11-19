CSBC: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर को होंगे उपलब्ध, 15 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। सीएसबीसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीईटी के लिए क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। ध्यान रखें कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in से ही डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक या अन्य माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

99690 उम्मीदवारों को पीईटी के लिए किया गया था शॉर्टलिस्ट सीएसबीसी की ओर से भर्ती परीक्षा में 19,838 पदों के सापेक्ष फिजिकल टेस्ट के लिए 99690 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 62,822 पुरुष अभ्यर्थी, 36,834 महिला अभ्यर्थी और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी तथा 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी इसमें शामिल हैं।