CSBC: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर को होंगे उपलब्ध, 15 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट होंगे स्टार्ट
बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 फिजिटल टेस्ट (PET) के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 25 नवंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से पीईटी 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। फिजिकल से साथ ही डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन भी किया जायेगा इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही है। सीएसबीसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीईटी के लिए क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। ध्यान रखें कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in से ही डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक या अन्य माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
99690 उम्मीदवारों को पीईटी के लिए किया गया था शॉर्टलिस्ट
सीएसबीसी की ओर से भर्ती परीक्षा में 19,838 पदों के सापेक्ष फिजिकल टेस्ट के लिए 99690 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 62,822 पुरुष अभ्यर्थी, 36,834 महिला अभ्यर्थी और 34 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें 867 गृहरक्षक अभ्यर्थी तथा 622 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी इसमें शामिल हैं।
एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
- Bihar Police Admit Card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Police टैब में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्राप्त न होने पर करें ये काम
जिन उम्मीदवारों को किसी कारणवश ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होगा वे 12 से 13 दिसंबर 2025 के बीच केंद्रीय चयन पर्षद बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट) पटना, 800001 स्थित कार्यालय से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
