    CSBC Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे जारी, परीक्षा 10 दिसंबर को होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    सेन्ट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 4361 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप 25 नवंबर को वहीं एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को जारी किये जायेंगे।

    CSBC Admit Card 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को करवाया जाना है। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं को एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी जो CSBC की ओर से 3 दिसंबर को जारी किये जायेंगे।
    Bihar Police Constable Driver Admit Card ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे जहां से उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

    सिटी स्लिप 25 नवंबर को होगी जारी

    सीएसबीसी की ओर से आवेदनकर्ताओं के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगी। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके केंद्र की डिटेल हासिल कर सकेंगे।

    परीक्षा तिथि, शिफ्ट एवं टाइमिंग

    सीएसबीसी की ओर से कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा का आयोजन राज्य के 15 जनपदों में स्थित केंद्रों पर करवाया जायेगा। परीक्षा 10 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में संपन्न होगी। एग्जाम के लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

    एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को होंगे जारी

    सीएसबीसी की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को जारी कर दिए जायेंगे। लिंक 10 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • Bihar Police Constable Admit Card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Bihar Police टैब में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
    Bihar Police Constable Driver Admit Card 2025

    नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

