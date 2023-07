CRPF Answer Key 2023: कॉन्स्टेबल Tradesman CBT के आंसर-की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इस दिन करेगा जारी

CRPF Tradesman Answer Key 2023 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा कॉन्स्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के लिए प्रोविजनल आंसर-की मंगलवार 18 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं। सीआरपीएफ द्वारा कॉन्स्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) भर्ती के निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले स्तर पर परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन 1 से 13 जुलाई के बीच किया गया था।

CRPF Tradesman Answer Key 2023: डाउनलोड लिंक सीआरपीएफ के आधिकारिक भर्ती पोर्टल, rect.crpf.gov.in पर एक्टिव होगा।

Your browser does not support the audio element.

CRPF Tradesman Answer Key 2023: सीआरपीएफ में 9 हजार से अधिक कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सीबीटी में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए अपडेट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा कॉन्स्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के लिए प्रोविजनल आंसर-की मंगलवार, 18 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीआरपीएफ आंसर-की 2023 को आज यानी सोमवार, 17 जुलाई को जारी किया जाना था, लेकिन अब इसे एक दिन बाद जारी किया जाएगा। CRPF Answer Key 2023: कहां और कैसे करें कॉन्स्टेबल Tradesman CBT के आंसर-की डाउनलोड? उम्मीदवार सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन आंसर-की 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक भर्ती पोर्टल, rect.crpf.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर विजिट करने के बाद होम पेज पर एक्टिव किए जाने वाले आंसर-की के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए पेज पर उम्मीदवारों को अपने लॉग-इन विवरणों से माध्यम से लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी आपत्तियों को भी यहीं पर दर्ज करा सकेंगे। बता दें कि सीआरपीएफ द्वारा कॉन्स्टेबल (टेक्निकल और ट्रेड्समैन) भर्ती के अंतर्गत ड्राइवर, मोटर मेकेनिक व्हीकल, मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, कुक / वेटर कैरियर और धोबी के कुल 9712 पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले स्तर पर परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन 1 से 13 जुलाई के बीच किया गया था। इसके बाद सीआरपीएफ द्वारा प्रोविजिनल आंसर-की किए जाने हैं और इन पर उम्मीदवारों से उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी आपत्तियां निर्धारित अंतिम तिथि और शुल्क के साथ दर्ज ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। सफल घोषित उम्मीदवार अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में सम्मिलित होंगे।

Edited By: Rishi Sonwal