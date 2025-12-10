CLAT 2026 Answer Key: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आंसर की आज शाम 5 बजे होगी जारी, इस डेट तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 का आयोजन 7 दिसंबर को करवाया गया था। इसके बाद आज यानी 10 दिसंबर शाम 5 बजे यूजी एवं पीजी एग्जाम की आंसर की जारी कर दी जाएगी। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in के साथ ही इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे।
इस डेट तक रहेगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका
आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी आंसर की से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे 12 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।
उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की स्टेप्स
- क्लैट आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर CLAT 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आंसर की लिंक पर क्लिक करके लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
- अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे चेक कर सकेंगे।
परीक्षा विवरण
क्लैट 2026 एग्जाम का आयोजन 7 दिसंबर को हुआ था। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन देशभर के 25 राज्यों के 93 शहरों के 156 सेंटर्स एवं 4 केंद्रशासित प्रदेशों में हुई थी। अंडर ग्रेजुएट (UG) प्रोग्राम की परीक्षा के लिए 75,009 अभ्यर्थियों वहीं पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) के लिए 17,335 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से यूजी में 96.83% एवं पीजी 92.45 फीसदी छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था।
क्लैट एग्जाम के माध्यम से छात्रों को पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी और एलएलएम कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
