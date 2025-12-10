CLAT 2026 Answer Key: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आंसर की आज शाम 5 बजे होगी जारी, इस डेट तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 का आयोजन 7 दिसंबर को करवाया गया था। इसके बाद आज यानी 10 दिसंबर शाम 5 बजे यूजी एवं पीजी एग्जाम की आंसर की जारी कर दी जाएगी। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in के साथ ही इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे।

इस डेट तक रहेगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी आंसर की से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे 12 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।