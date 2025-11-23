CLAT Admit Card 2026: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड, परीक्षा 7 दिसंबर को
क्लैट 2026 एग्जाम का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7 दिसंबर को करवाया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गये हैं। अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता तुरंत ही प्रवेश पत्र एनएलयू की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
इस डेट में होगी परीक्षा
क्लैट 2026 एग्जाम के लिए परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा। एडमिट कार्ड का लिंक भी 7 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। आवेदनकर्ता अपने अकाउंट में लॉग इन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- क्लैट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- क्लैट 2026 में क्लिक करें और अपने अकाउंट को लॉग इन करें।
- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल दर्ज करके सबमिट कर दें और प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के बिना आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे।
आपको बता दें कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) की ओर से प्रतिवर्ष कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का आयोजन किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को लॉ क्षेत्र में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जाता है।
