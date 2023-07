CLAT 2024 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2024 के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस 1 जुलाई 2023 से शुरू हो गयी है जो 3 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। जो उम्मीदवार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं वे इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 2024 का आयोजन 3 दिसंबर 2023 को किया जाएगा।

CLAT 2024: क्लैट 2024 के लिए 3 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन।

CLAT 2024: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस 1 जुलाई 2023 स्टार्ट कर दी गयी है। जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 निर्धारित की गयी है। इस एग्जाम में देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया अंडर ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों प्रोग्राम्स के लिए शुरू की गयी है। क्लैट 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक CLAT Admission Form 2024: इन स्टेप्स से करें अप्लाई क्लैट 2024 में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पहले consortiumofnlus.ac.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और मांगी गयी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करना है और पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लेना है। पंजीकरण होने के बाद उम्मीदवार लॉग इन करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ एग्जाम फीस अवश्य जमा करें, बिना आवेदन शुल्क के भरे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। सामान्य, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 4000 रुपये और एससी, एसटी, बीपीएल वर्ग के उम्मीदवारों को 3500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। CLAT 2024: 3 दिसंबर को होगा एग्जाम क्लैट 2023 एग्जाम का आयोजन 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। इसमें केवल वे ही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जो तय तिथियों में आवेदन शुल्क सहित आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। आपको बता दें कि कंसोर्टियम की एग्जीक्यूटिव कमेटी एवं गवर्निंग बॉडी ने CLAT UG 2024 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी किया है जिसकी जानकारी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- CLAT 2024: क्लैट एग्जाम के परीक्षा पैटर्न में किया गया बदलाव, 3 दिसंबर को आयोजित होगी परीक्षा

