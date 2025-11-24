CG Board Time Table 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th 12th डेटशीट जारी, 20 फरवरी से स्टार्ट होंगी बोर्ड परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से हाई स्कूल (10th), हायर सेकेंडरी (12th) मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सीजी बोर्ड टाइम टेबल (CGBSE Time Table 2026) के मुताबिक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा के लिए टाइमिंग सीजी बोर्ड की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्रों को 9 बजे एक कक्षा में स्थान ग्रहण करने, 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।

CG Board Time Table 2026 Class 10 परीक्षा की तिथि विषय/कोड 21 फरवरी 2026 प्रथम भाषा- हिन्दी (070) 24 फरवरी 2026 द्वितीय भाषा- अंग्रेजी (080) 26 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान (300) 28 फरवरी 2026 विज्ञान (200) 06 मार्च 2026 गणित (100) 09 मार्च 2026 तृतीय भाषा- संस्कृत (090), मराठी (071), उर्दू (072), पंजाबी (073), सिंधी (074), बंगाली (075), गुजराती (076), तेलगू (077), तमिल (078), मलयालम (079), कन्नड (081), उड़िया (082) 11 मार्च 2026 व्यावसायिक पाठ्यक्रम- आर्गनॉइज्ड रिटेलिंग (901), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (902), आटोमोबाईल सर्विस टेक्नीशियन (903),हेल्थ केयर (904), एग्रीकल्चर (905), मिडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (906), टेली कम्यूनिकेशन (907), बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्शुरेंस [BFSI] (908),ब्यूटी एण्ड वेलनेस (909), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (910), परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग (911), कंस्ट्रक्शन (912), प्लंबिंग (913), पॉवर (914), पर्यटन और अतिथि सत्कार (915) 13 मार्च 2026 केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत (161), केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राईग एंड पेंटिंग (162) CG Board Time Table 2026 Class 12 परीक्षा की तिथि विषय/कोड 20 फरवरी 2026 भूगोल (102), भौतिक शास्त्र (201) 23 फरवरी 2026 राजनीति विज्ञान (103), रसायन शास्त्र (202), लेखा शास्त्र (301), फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420), वस्तु चित्रण एवं आलेखन (520), शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड) (620) 25 फरवरी 2026 संस्कृत (030/830) 27 फरवरी 2026 जीव विज्ञान (203/803) अर्थशास्त्र (303), पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मतस्य एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530), विज्ञान के तत्व (631) 02 मार्च 2026 गणित (204/804), कम्प्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य) (151), भारतीय संगीत (161), चित्रकला (162), नृत्य कला (163), स्टेनो टायपिंग (164), कृषि (कला) (165),गृह विज्ञान (कला) (168), वाणिज्यिक गणित (169/869), औद्योगिक संगठन के मूल तत्व (332) 07 मार्च 2026 समाज शास्त्र (104) 10 मार्च 2026 अंग्रेजी (020/820) 12 मार्च 2026 इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित (410), ड्राईग एंड पेंटिंग (510), आहार एवं पोषण (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) (610) 14 मार्च 2026 हिन्दी (010/810) 16 मार्च 2026 रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (952), आटोमोबाईल सर्विस टेक्निशियन (953), हेल्थ केयर (954), एग्रीकल्चर (955), मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (956),टेलीकम्यूनिकेशन (957), बैंकिग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI) (958), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (959), इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर (960) 17 मार्च 2026 मराठी (031/831), उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833),सिंधी (034/834), बंगाली (035/835), गुजराती (036/836), तेलगू (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839), कन्नड़ (041/841), उड़िया (042/842) 18 मार्च 2026 मनोविज्ञान (105) Chhattisgarh Board Exam 2026 Datesheet PDF Link