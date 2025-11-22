Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CGBSE CG Board Datesheet 2026: कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें टाइमटेबल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए CGBSE CG Board Datesheet 2026 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी बोर्ड की ओर से परीक्षा फरवरी माह से शुरू हो जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    CGBSE CG Board Datesheet 2026: यहां से डाउनलोड करें डेटशीट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड 2026 परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी बोर्ड द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा का आयोजन केवल एक पाली में किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब वे टाइम टेबल में दी गई परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। 

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें डेटशीट 

    cg 10th

     

    एक पाली में होगी परीक्षा

    सीजी बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन केवल एक पाली में किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को 9 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। साथ ही 9:5 पर सभी छात्रों को उत्तर पुस्तिका वितरित की जाएगी और 9:10 पर उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।

    cg 12th

     

    डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन परीक्षा इस दिन से शुरू

    छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन परीक्षा 2026 की डेटशीट भी जारी कर दी गई है। प्रथम वर्ष की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही यह परीक्षा 27 फरवरी को समाप्त की जाएगी। इसके अलावा, द्वितीय वर्ष की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी और यह 28 फरवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक संचालित की जाएगी

    फिजिकल एजुकेशन एग्जाम का समय

    परीक्षा केंद्र में प्रवेश: सुबह 9 बजे
    उत्तर पुस्तिका वितरण: 9:05 बजे
    प्रश्न पत्र वितरण का समय: 9:10 बजे
    उत्तर लिखने का समय: सुबह 9:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक

     

    यह भी पढ़ें: Punjab Anganwadi Recruitment 2025: पंजाब आंगनबाड़ी में 6110 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका