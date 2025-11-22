CGBSE CG Board Datesheet 2026: कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें टाइमटेबल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड 2026 परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी बोर्ड द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षा का आयोजन केवल एक पाली में किया जाएगा।

जो उम्मीदवार कक्षा दसवीं या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब वे टाइम टेबल में दी गई परीक्षा तिथि के अनुसार अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें डेटशीट एक पाली में होगी परीक्षा सीजी बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन केवल एक पाली में किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को 9 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। साथ ही 9:5 पर सभी छात्रों को उत्तर पुस्तिका वितरित की जाएगी और 9:10 पर उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।