CGBSE Board Exam 2026: दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अक्टूबर सबमिशन की लास्ट डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से CGBSE बोर्ड 2026 परीक्षा कक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार CGBSE बोर्ड 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्र 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, लेट फीस के साथ आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 01 नवंबर से 16 नवंबर के बीच मौका दिया जाएगा, जबकि स्पेशल लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।