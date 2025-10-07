Language
    CGBSE Board Exam 2026: दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अक्टूबर सबमिशन की लास्ट डेट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से CGBSE Board Exam 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 01 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लेट फीस के साथ भुगतान करने का मौका दिया जाएगा।

    CGBSE Board Exam 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से CGBSE बोर्ड 2026 परीक्षा कक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार CGBSE बोर्ड 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्र 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, लेट फीस के साथ आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 01 नवंबर से 16 नवंबर के बीच मौका दिया जाएगा, जबकि स्पेशल लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    इन आसान स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन

    कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 

    • CGBSE बोर्ड 2026 परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "Exam Form 2026" लिकं पर क्लिक करें।
    • अब लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब फॉर्म सबमिट करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी बोर्ड परीक्षा

    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी और मार्च माह में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। बता दें, पिछले साल छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का आयोजन मार्च माह में किया गया था। कक्षा 10वीं की परीक्षा 03 मार्च से 24 मार्च, 2025 के बीच और कक्षा बारहवीं परीक्षा का आयोजन 01 मार्च से 28 मार्च, 2025 के बीच किया गया था।

