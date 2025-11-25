CG Board 12th Time Table 2026: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं डेटशीट, 20 फरवरी से परीक्षाएं होंगी स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड से इंटरमीडिएट (12th) क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से इंटरमीडिएट मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 टाइम टेबल (CG Board 12th Date Sheet 2026) जारी कर दी गई है। डेट शीट के मुताबिक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। पहला पेपर भूगोल, भौतिक शास्त्र और अंतिम पेपर मनोविज्ञान विषय का आयोजित होगा।

एक शिफ्ट में संपन्न होंगी परीक्षाएं सीजी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक निर्धारित है। छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करना होगा। इसके बाद 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।

विषय एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स विषय एवं डेट के अनुसार नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं कि किस तिथि में किस विषय का पेपर आयोजित होगा। इसके साथ ही आप नीचे दिए PDF लिंक पर क्लिक करके डेटशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं।