CG Board 12th Time Table 2026: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं डेटशीट, 20 फरवरी से परीक्षाएं होंगी स्टार्ट
छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से CGBSE 12th Time Table 2026 जारी कर दिया गया है। डेटशीट के अनुसार परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक एक ही पाली में आयोजित होंगी। डेट एवं विषय के अनुसार पूरा टाइम टेबल इस पेज से चेक कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड से इंटरमीडिएट (12th) क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर से इंटरमीडिएट मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 टाइम टेबल (CG Board 12th Date Sheet 2026) जारी कर दी गई है। डेट शीट के मुताबिक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। पहला पेपर भूगोल, भौतिक शास्त्र और अंतिम पेपर मनोविज्ञान विषय का आयोजित होगा।
एक शिफ्ट में संपन्न होंगी परीक्षाएं
सीजी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक निर्धारित है। छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करना होगा। इसके बाद 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।
विषय एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक
छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स विषय एवं डेट के अनुसार नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं कि किस तिथि में किस विषय का पेपर आयोजित होगा। इसके साथ ही आप नीचे दिए PDF लिंक पर क्लिक करके डेटशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं।
CG Board Time Table 2026 Class 12
|परीक्षा की तिथि
|विषय/कोड
|20 फरवरी 2026
|भूगोल (102), भौतिक शास्त्र (201)
|23 फरवरी 2026
|राजनीति विज्ञान (103), रसायन शास्त्र (202), लेखा शास्त्र (301), फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420), वस्तु चित्रण एवं आलेखन (520), शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड) (620)
|25 फरवरी 2026
|संस्कृत (030/830)
|27 फरवरी 2026
|जीव विज्ञान (203/803) अर्थशास्त्र (303), पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मतस्य एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530), विज्ञान के तत्व (631)
|02 मार्च 2026
|गणित (204/804), कम्प्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य) (151), भारतीय संगीत (161), चित्रकला (162), नृत्य कला (163), स्टेनो टायपिंग (164), कृषि (कला) (165),गृह विज्ञान (कला) (168), वाणिज्यिक गणित (169/869), औद्योगिक संगठन के मूल तत्व (332)
|07 मार्च 2026
|समाज शास्त्र (104)
|10 मार्च 2026
|अंग्रेजी (020/820)
|12 मार्च 2026
|इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित (410), ड्राईग एंड पेंटिंग (510), आहार एवं पोषण (फूड एण्ड न्यूट्रीशन) (610)
|14 मार्च 2026
|हिन्दी (010/810)
|16 मार्च 2026
|रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (952), आटोमोबाईल सर्विस टेक्निशियन (953), हेल्थ केयर (954), एग्रीकल्चर (955), मीडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (956),टेलीकम्यूनिकेशन (957), बैंकिग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्श्युरेंस (BFSI) (958), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (959), इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर (960)
|17 मार्च 2026
|मराठी (031/831), उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833),सिंधी (034/834), बंगाली (035/835), गुजराती (036/836), तेलगू (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839), कन्नड़ (041/841), उड़िया (042/842)
|18 मार्च 2026
|मनोविज्ञान (105)
Chhattisgarh Board Exam 2026 Datesheet PDF Link
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड स्कूल में प्राप्त होंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र स्कूल में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद विद्यार्थी क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।
