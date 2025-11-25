CG Board 10th Time Table 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं डेटशीट जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड से हाई स्कूल (10th) क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 टाइम टेबल (CG Board 10th Date Sheet 2026) जारी कर दी गई है। डेट शीट के मुताबिक दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा।

एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी परीक्षाएं सीजी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का आयोजन एक ही पाली में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करना होगा। इसके बाद 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।

विषय एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स विषय एवं डेट के अनुसार नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं कि किस तिथि में किस विषय का पेपर आयोजित होगा। इसके साथ ही आप नीचे दिए PDF लिंक पर क्लिक करके डेटशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं।