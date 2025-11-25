Language
    CG Board 10th Time Table 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं डेटशीट जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:00 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से CGBSE 10th Time Table 2026 जारी कर दिया गया है। डेटशीट के अनुसार परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक एक ही पाली में आयोजित होंगी। डेट एवं विषय के अनुसार पूरा टाइम टेबल इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    Chhattisgarh Board 10th datesheet 2026 यहां से करें प्राप्त।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड से हाई स्कूल (10th) क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 टाइम टेबल (CG Board 10th Date Sheet 2026) जारी कर दी गई है। डेट शीट के मुताबिक दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा।

    एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी परीक्षाएं

    सीजी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं का आयोजन एक ही पाली में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक रहेगी। छात्र-छात्राओं को सुबह 9 बजे कक्षा में स्थान ग्रहण करना होगा। इसके बाद 9:5 तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जायेगा। इसके बाद छात्रों को 9:10 पर प्रश्न पत्र का वितरण किया जायेगा। छात्रों को 9:15 से लेकर 12:15 तक उत्तर दर्ज करने का समय मिलेगा।

    विषय एवं डेट के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक

    छत्तीसगढ़ बोर्ड 10th बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स विषय एवं डेट के अनुसार नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं कि किस तिथि में किस विषय का पेपर आयोजित होगा। इसके साथ ही आप नीचे दिए PDF लिंक पर क्लिक करके डेटशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं।

    CG Board Time Table 2026 Class 10

    परीक्षा की तिथि  विषय/कोड
    21 फरवरी 2026  प्रथम भाषा- हिन्दी (070)
    24 फरवरी 2026  द्वितीय भाषा- अंग्रेजी (080)
    26 फरवरी 2026  सामाजिक विज्ञान (300)
    28 फरवरी 2026  विज्ञान (200)
    06 मार्च 2026  गणित (100)
    09 मार्च 2026 तृतीय भाषा- संस्कृत (090), मराठी (071), उर्दू (072), पंजाबी (073), सिंधी (074), बंगाली (075), गुजराती (076), तेलगू (077), तमिल (078), मलयालम (079), कन्नड (081), उड़िया (082)
    11 मार्च 2026

    व्यावसायिक पाठ्यक्रम- आर्गनॉइज्ड रिटेलिंग (901), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (902), आटोमोबाईल सर्विस टेक्नीशियन (903),हेल्थ केयर (904), एग्रीकल्चर (905), मिडिया एण्ड इंटरटेनमेंट (906), टेली कम्यूनिकेशन (907), बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एण्ड इन्शुरेंस [BFSI] (908),ब्यूटी एण्ड वेलनेस (909), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (910), परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग (911), कंस्ट्रक्शन (912), प्लंबिंग (913), पॉवर (914), पर्यटन और अतिथि सत्कार (915)
    13 मार्च 2026 केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत (161), केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राईग एंड पेंटिंग (162)

    Chhattisgarh Board Exam 2026 Datesheet PDF Link

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त

    सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड स्कूल में प्राप्त होंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा से कुछ दिन पहले प्रवेश पत्र स्कूल में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद विद्यार्थी क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

