    CBSE Maths Sample Paper 2025-26: सीबीएसई क्लास 10th गणित सैंपल पेपर से परखें तैयारी, अच्छे अंक पाने में मिलेगी मदद

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में कुछ ही समय बचा है। 10th क्लास का सबसे पहला पेपर गणित विषय का होगा। छात्रों को बता दें कि गणित विषय में पूरे अंक हासिल करने का अच्छा चांस होता है। इसलिए वे सीबीएसई की ओर से उपलब्ध करवाए गए सैंपल पेपर से अपने परीक्षा तैयारी को मजबूत बना सकते हैं।

    CBSE Maths Sample Paper 2025-26

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 10th क्लास की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। डेटशीट के मुताबिक सबसे पहला पेपर गणित विषय का है। ऐसे में जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे अभी से तैयारियां तेज कर दें ताकी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।

    मैथमेटिक्स सैंपल पेपर से तैयारी को करें मजबूत

    आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से परीक्षा तैयारियों, प्रश्न पत्र का तरीका, मार्किंग स्कीम आदि को चेक करने के लिए गणित का सैंपल पेपर डाउनलोड के लिए जारी किया जा चुका है। छात्र तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
    सैंपल पेपर को हल करके छात्र अपने परीक्षा टाइमिंग, प्रश्न पत्र का तरीका, किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जायेंगे आदि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

    गणित बेसिक सैंपल पेपर 2026 

    cbse maths sample paper 1

    cbse maths sample paper 2

    cbse maths sample paper 3

    cbse maths sample paper 4

    cbse maths sample paper 5

    cbse maths sample paper 6

    cbse maths sample paper 7

    cbse maths sample paper 8

    cbse maths sample paper 9

    cbse maths sample paper 10

    cbse maths sample paper 11

    CBSE Maths Sample Paper 2025-26 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-

    पेपर हल करने के लिए कितना मिलेगा टाइम

    सीबीएसई टाइम टेबल के अनुसार 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन केवल एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी।

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त

    सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। इसलिए सभी छात्रों के प्रवेश पत्र बोर्ड की ओर से आपके स्कूल में भेज दिए जायेंगे जहां से आप क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। सभी छात्र जब भी केंद्र पर परीक्षा देने जाएं तो एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

