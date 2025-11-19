CBSE Maths Sample Paper 2025-26: सीबीएसई क्लास 10th गणित सैंपल पेपर से परखें तैयारी, अच्छे अंक पाने में मिलेगी मदद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) से 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 10th क्लास की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। डेटशीट के मुताबिक सबसे पहला पेपर गणित विषय का है। ऐसे में जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे अभी से तैयारियां तेज कर दें ताकी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।

मैथमेटिक्स सैंपल पेपर से तैयारी को करें मजबूत आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से परीक्षा तैयारियों, प्रश्न पत्र का तरीका, मार्किंग स्कीम आदि को चेक करने के लिए गणित का सैंपल पेपर डाउनलोड के लिए जारी किया जा चुका है। छात्र तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर या नीचे दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

सैंपल पेपर को हल करके छात्र अपने परीक्षा टाइमिंग, प्रश्न पत्र का तरीका, किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जायेंगे आदि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।