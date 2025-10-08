CBSE Board Exam 2026: सीबीएससी 10th, 12th LOC फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर क्लास 10th 12th LOC फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में विद्यालय जल्द से जल्द छात्रों का डाटा उपलब्ध करवा दें। किसी डिटेल में गलती होने पर स्कूल 13 से 27 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर सकेंगे। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से कक्षा दसवीं एवं कक्षा बारहवीं के लिए LOC फॉर्म (Submission of List of Candidates (LOC) for Class X/XII) भरने की लास्ट डेट नजदीक है। ऐसे में जिन विद्यालयों ने अभी तक अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे बिना देरी करते हुए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एलओसी फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए सीबीएसई की ओर से दिए गए निर्देश सीबीएसई की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी छात्र के विषय कोड या नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की गलती न करें, नहीं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। अगर स्कूल फॉर्म भरते समय विषय कोड या नाम में गलती करते हैं तो उसको एडिट करने पर स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा।

इन डेट्स में करेक्शन करने का रहेगा मौका सीबीएसई की ओर से LOC Form में करेक्शन के लिए विंडो 13 अक्टूबर को ओपन की जाएगी जो 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी। CBSE Board Exam 2026 LOC Form Link बोर्ड एग्जाम डेट्स हो चुकी घोषित सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संभावित टाइम टेबल पहले ही जारी किया जा चूका है। साझा की गई जानकारी के मुताबिक सेकेंडरी क्लास की परीक्षाएं 17 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक एवं सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएंगी।

बोर्ड एग्जाम में भाग लेने के लिए 75 फीसदी अटेंडेंस जरूरी सीबीएसई क्लास 10th, 12th बोर्ड एग्जाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स की स्कूल में न्यूनतम 75 फीसदी अटेंडेंस होना अनिवार्य है। 75 फीसदी उपस्थिति के बिना छात्रों को बोर्ड एग्जाम देने से रोक दिया जायेगा। ऐसे में छात्र डेली स्कूल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकी एग्जाम के समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।