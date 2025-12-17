CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल पेपर यहां करें डाउनलोड, मार्किंग स्कीम भी कर सकते हैं चेक
सीबीएसई बोर्ड 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर 27 फरवरी को संपन्न करवाया जाएगा। प्रश्न की जानकारी एवं किस सेक्शन से कितने प्रश्न और कितने अंकों के सवाल ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम में अब कुछ ही समय शेष है ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को तेज कर दें ताकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। अभी तक की परीक्षा तैयारी परखने के लिए स्टूडेंट्स सैंपल पेपर को हल करके देख सकते हैं।
कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल पेपर
सीबीएसई द्वारा क्लास 10th कंप्यूटर साइंस पेपर का आयोजन 27 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा तैयारी परखने के लिए इस विषय का सैंपल पेपर का पीडीएफ एवं पूरे सैंपल पेपर की इमेज दी जा रही हैं। अब इस पेज से या सैंपल लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें।
प्रश्न पत्र के साथ ही इस पेपर की मार्किंग स्कीम का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे आप किस प्रश्न और किस खंड से कितने नंबर के सवाल पूछे जायेंगे उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
मार्किंग स्कीम
सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय का पेपर कुल 50 अंकों के लिए होता है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्न पत्र में 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A में 12 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। सेक्शन B से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। ध्यान रखें कि इस सेक्शन में कई प्रश्नों के अंतर्गत दो सवाल पूछे जाते हैं जिसके से आपको एक हल करना होता।
सेक्शन C में 3-3 अंकों के लिए कुल 4 सवाल और सेक्शन D से और E से 4-4 नंबर के 3 प्रश्न हल करने होंगे।
