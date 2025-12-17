CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल पेपर यहां करें डाउनलोड, मार्किंग स्कीम भी कर सकते हैं चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम में अब कुछ ही समय शेष है ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को तेज कर दें ताकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। अभी तक की परीक्षा तैयारी परखने के लिए स्टूडेंट्स सैंपल पेपर को हल करके देख सकते हैं।

कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा क्लास 10th कंप्यूटर साइंस पेपर का आयोजन 27 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा तैयारी परखने के लिए इस विषय का सैंपल पेपर का पीडीएफ एवं पूरे सैंपल पेपर की इमेज दी जा रही हैं। अब इस पेज से या सैंपल लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें।

प्रश्न पत्र के साथ ही इस पेपर की मार्किंग स्कीम का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे आप किस प्रश्न और किस खंड से कितने नंबर के सवाल पूछे जायेंगे उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।