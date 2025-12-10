CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने स्कूलों को दिया निर्देश, 10th क्लास के बच्चों को पेपर हल करने का कराएं अभ्यास

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 10वीं क्लास में भाग लेने जा रहे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने का अच्छे से अभ्यास करवा दें ताकी वे एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की गलती करने से बच जाएं। चूंकि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के पेपर में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चेंजेस किये गए हैं। जिसकी पूरी जानकारी से छात्रों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है।

सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया निर्देश सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "इस वर्ष कक्षा दसवीं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है:

विज्ञान