    CAT Result 2025: जल्द ही जारी होगा कैट परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    कैट परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर ...और पढ़ें

    CAT Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) की परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से कैट परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। इसके अलावा, आईआईएम, कोझिकोड की ओर से प्रोविजनल आंसर-की 04 दिसंबर को जारी की गई थी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने 10 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज की थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो CAT Result 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    CAT Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    आईआईएम, कोझिकोड की ओर से कैट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करके लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन डिटेल्स भरने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में अपने रिजल्ट का एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस डेट को हुई थी परीक्षा

    भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर कैट परीक्षा का आयोजन देशभर के 170 परीक्षा केंद्रों में किया गया था। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। यह परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए आंसर-की 04 दिसंबर को जारी कर दी गई थी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज की थी। 

    परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर आईआईएम, कोझिकोड की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी जारी क जा सकता है। 

