CAT Result 2025: आईआईएम कैट रिजल्ट आज होगा जारी, शाम 6 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। IIM Kozhikode की ओर से आज शाम 6 बजे कैट रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया जायेगा। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर होगी जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

नतीजों के साथ टॉपर्स लिस्ट होगी जारी परिणाम की घोषणा के साथ ही आईआईएम की ओर से टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। पिछले साल 14 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया था जिसमें से 13 पुरुष अभ्यर्थी एवं 1 महिला अभ्यर्थी थीं। इसके अलावा 29 अभ्यर्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल और 30 उम्मीदवारों ने 99.98 पर्सेंटाइल हासिल किया था। इस वर्ष का डाटा शेयर होते ही अपडेट कर दिया जायेगा।