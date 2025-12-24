Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CAT Result 2025: आईआईएम कैट रिजल्ट आज होगा जारी, शाम 6 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:26 AM (IST)

    आईआईएम कोझिकोड की ओर से आज शाम 6 बजे आईआईएम कैट रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी होगा। इसके ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    IIM CAT result released today

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। IIM Kozhikode की ओर से आज शाम 6 बजे कैट रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया जायेगा। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर होगी जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नतीजों के साथ टॉपर्स लिस्ट होगी जारी

    परिणाम की घोषणा के साथ ही आईआईएम की ओर से टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। पिछले साल 14 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया था जिसमें से 13 पुरुष अभ्यर्थी एवं 1 महिला अभ्यर्थी थीं। इसके अलावा 29 अभ्यर्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल और 30 उम्मीदवारों ने 99.98 पर्सेंटाइल हासिल किया था। इस वर्ष का डाटा शेयर होते ही अपडेट कर दिया जायेगा।

    स्कोरकार्ड केवल 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड

    • स्टेप 1: कैट एग्जाम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर CAT 2025 Score Card लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
    CAT Result

    कहां मिलेगा प्रवेश

    जो छात्र इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनको रैंक के अनुसार देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, बोधगया, कलकत्ता, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोवषक्कोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, सम्बलपुर, वशलांग, वसरमौर, वतरुवचरापल्ली, उदयपुर, विशाखापट्टनम में स्थित संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एवं फेलो, डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश दिया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    यह भी पढ़ें- इन तीन IIM ने शुरू किए चार नए कोर्स, ग्रेजुएट्स के साथ पेशेवर भी ले सकेंगे दाखिला