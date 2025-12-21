CAT Result 2025: आईआईएम कैट रिजल्ट कभी भी हो सकता है घोषित, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
कॉमन एडमिशन टेस्ट रिजल्ट (IIM CAT Result 2025) कभी भी जारी होने की उम्मीद है। परिणाम की घोषणा होते ही परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद 4 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी कर उस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। आईआईएम कोझिकोड की ओर से 18 दिसंबर को फाइनल आंसर की जारी की गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IIM Kozhikode कभी भी रिजल्ट की घोषणा कर सकता है।
कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
कैट रिजल्ट 2025 की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। परिणाम की घोषणा होते ही इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।
- स्टेप 1: कैट एग्जाम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in विजिट करना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर CAT 2025 Score Card लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- स्टेप 4: इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
नतीजों के साथ आएगी टॉपर्स लिस्ट
रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईआईएम की ओर से टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। पिछले साल 14 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया था जिसमें से 13 पुरुष अभ्यर्थी एवं 1 महिला अभ्यर्थी थीं। इसके अलावा 29 अभ्यर्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल और 30 उम्मीदवारों ने 99.98 पर्सेंटाइल हासिल किया था।
जो छात्र इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनको रैंक के अनुसार देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, बोधगया, कलकत्ता, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोवषक्कोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, सम्बलपुर, वशलांग, वसरमौर, वतरुवचरापल्ली, उदयपुर, विशाखापट्टनम में स्थित संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एवं फेलो, डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश दिया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।