CAT Result 2025: आईआईएम कैट रिजल्ट कभी भी हो सकता है घोषित, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद 4 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी कर उस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। आईआईएम कोझिकोड की ओर से 18 दिसंबर को फाइनल आंसर की जारी की गई थी। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IIM Kozhikode कभी भी रिजल्ट की घोषणा कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड कैट रिजल्ट 2025 की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। परिणाम की घोषणा होते ही इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।