CAT Result 2025: आईआईएम कैट रिजल्ट एवं फाइनल आंसर की जल्द होगी जारी, नतीजों के साथ आएगी टॉपर्स लिस्ट
आईआईएम कोझिकोड की ओर से कैट रिजल्ट (CAT 2025 Result) जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। नतीजों के साथ ही टॉपर्स लिस्ट, परसेंट एवं पर्सेंटाइल भी जारी किया ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद 4 दिसंबर को आईआईएम की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परीक्षार्थियों को नतीजे जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजे इसी सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक IIM Kozhikode की ओर से ऑफिशियल डेट की जानकारी साझा नहीं की गई है।
नतीजों के साथ टॉपर्स लिस्ट होगी जारी
आईआईएम की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट, परसेंट एवं पर्सेंटाइल भी जारी किया जायेगा। पिछले साल 14 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया था जिसमें से 13 पुरुष अभ्यर्थी एवं 1 महिला अभ्यर्थी थीं। इसके अलावा 29 अभ्यर्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल और 30 उम्मीदवारों ने 99.98 पर्सेंटाइल हासिल किया था।
नतीजे चेक करने की स्टेप्स
रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी यहां दी जा रही आसान स्टेप्स को फॉलो करके परिणाम की जांच कर पाएंगे और साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड की वैधता 1 वर्ष तक के लिए रहेगी।
- कैट एग्जाम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर CAT 2025 Score Card लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
परिणाम जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। फाइनल उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर की रिजल्ट घोषित किया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
