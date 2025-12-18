CAT Final Answer Key 2025: कैट परीक्षा फाइनल आंसर-की जारी, रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड करके अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की आईआईएम की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को कैट परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है।