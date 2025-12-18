Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CAT Final Answer Key 2025: कैट परीक्षा फाइनल आंसर-की जारी, रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    आईआईएम, कोझिकोड की ओर से कैट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट  iimcat.ac.in पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    CAT Final Answer Key 2025: कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड करके अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की आईआईएम की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को कैट परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CAT Final Answer Key 2025: फाइनल आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड

    आईआईएम, कोझिकोड ने कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। अब उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Candidate Response / Final Answer Key' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड आदि को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

     

     

     

     

    यह भी पढ़ें: BSF Admit Card 2025 OUT: बीएसएफ HC RO RM पीईटी पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

     

     