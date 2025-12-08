CAT 2025: आईआईएम कैट प्रोविजनल आंसर की पर आज से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, 10 दिसंबर तक ओपन रहेगी विंडो

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईएम की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) के लिए प्रोविजनल आंसर की 4 दिसंबर को जारी की गई थी। अब आईआईएम की ओर से आज यानी 8 दिसंबर (दोपहर 12 बजे) से आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए विंडो ओपन हो रही है। जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी में दिए किसी आंसर से संतुष्ट नहीं हैं वे आज से 10 दिसंबर 2025 रात्रि 11:55 तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

इस डेट में हुआ था एग्जाम

आपको बता दें कि कैट 2025 एग्जाम का आयोजन देश के 170 शहरों में निर्धारित 339 टेस्ट सेंटर पर 30 नवंबर को करवाया गया था।

इन स्टेप्स से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दर्ज

कैट आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑब्जेक्शन के लिए लॉग इन करना होगा।

मांगी गई डिटेल दर्ज करें।

अब जिस उत्तर पर आपत्ति दर्ज करनी है उसको चुनकर प्रक्रिया पूर्ण करें और उसे सबमिट कर दें।

अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो उसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

रिजल्ट इसी माह हो सकता है जारी

प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जायेगा। जो छात्र इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनको रैंक के अनुसार देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, बोधगया, कलकत्ता, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोवषक्कोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, सम्बलपुर, वशलांग, वसरमौर, वतरुवचरापल्ली, उदयपुर, विशाखापट्टनम में स्थित संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एवं फेलो, डॉक्टरेट प्रोग्राम में प्रवेश दिया जायेगा।