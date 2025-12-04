CAT 2025: आईआईएम कैट प्रोविजनल आंसर की आज होगी जारी, इन डेट्स में रहेगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईएम की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर की आज यानी 4 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी होगी। लिंक उपलब्ध होते ही आप वेबसाइट के साथ ही इस पेज से भी आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।

इन डेट्स में रहेगा ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका परीक्षार्थी आंसर की द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे। ऑब्जेक्शन विंडो 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 10 दिसंबर 2025 रात्रि 11:55 तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी आपत्ति अपने एप्लीकेशन आईडी में लॉग इन करके ही दर्ज कर सकेंगे।

आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स आईआईएम कैट 2025 आंसर की जारी होते ही आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की के लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको मांगी गयी डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशियल) दर्ज करके सबमिट करना होगा।

जानकारी सबमिट करते ही उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि कैट 2025 एग्जाम का आयोजन देश के 170 शहरों में निर्धारित 339 टेस्ट सेंटर पर 30 नवंबर को करवाया गया था। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।