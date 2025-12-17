Language
    CAT 2025 Results: आईआईएम कैट फाइनल आंसर की आज आने की उम्मीद, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए फाइनल आंसर की (IIM CAT Final Answer Key 2025 )आज जारी होने की संभावना है। फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर ही नतीजे घोषित किये जा ...और पढ़ें

    CAT 2025 Result

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। IIM Kozhikode द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद 4 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आज आईआईएम की ओर से फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए जारी कर दी जाएगी।
    अंतिम उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी होगी। ध्यान रखें कि यह आंसर की फाइनल एवं सर्वमान्य होगी जिस पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा।

    187 आपत्तियां हुई थीं दर्ज

    छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि कैट आंसर की पर कुल 187 आपत्तियां दर्ज की गई थीं जिसमें से केवल एक सही पाई गई थी। अब फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।

    फाइनल आंसर की डाउनलोड करने का तरीका

    • कैट फाइनल आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर CAT 2025 Final Answer Key लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर आंसर की ओपन हो जाएगी।
    • इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे।

    रिजल्ट कब होगा जारी?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैट रिजल्ट 2025 दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, आईआईएम कोझिकोड की ओर से रिजल्ट डेट की ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है।

    रिजल्ट के साथ परसेंट एवं पर्सेंटाइल होगा जारी

    आईआईएम की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट, परसेंट एवं पर्सेंटाइल भी जारी किया जायेगा। पिछले साल 14 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किया था जिसमें से 13 पुरुष अभ्यर्थी एवं 1 महिला अभ्यर्थी थीं। इसके अलावा 29 अभ्यर्थियों ने 99.99 पर्सेंटाइल और 30 उम्मीदवारों ने 99.98 पर्सेंटाइल हासिल किया था।

