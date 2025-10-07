Language
    CA September Exam Result 2025: नवंबर माह के पहले सप्ताह जारी हो सकता है सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) सितंबर परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सभी परीक्षाओं का आयोजन 03 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच किया गया था।

    CA September Exam Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को दर्ज करना होगा।

    CA September Exam Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक

    चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) सितंबर परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को "CA Foundation/Inter/Final" लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    सीए फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20, और 22 सितंबर माह में आयोजित कराई गई थी, जबकि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप-1 परीक्षा का आयोजन 04, 07 और 09 सितंबर, 2025 को किया गया था। इसके अलावा, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को किया गया था। साथ ही सीए फाइनल ग्रुप-1 परीक्षा का आयोजन 03, 06 और 08 सितंबर, 2025 और या सीए फाइनल ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को किया गया था।

