CA Result 2024 Date: अब 5 जुलाई के बाद घोषित होंग सीए इंटर और फाइनल मई परीक्षाओं के नतीजे, पढ़ें अपडेट

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ICAI CA इंटर और फाइनल मई 2024 परीक्षाओं के नतीजों की तारीख आज यानी मंगलवार, 2 जुलाई या बुधवार, 3 जुलाई को कर सकता है। आधिकारिक सूचना के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट, icai.org पर समय-समय पर विजिट करते रहना चाहिए।

There may be some slight change in result date and may be delayed by 1 or 2 days from 5th July ,Hence it could be between 5th July to 10th July . Let’s wait for final notification of ICAI. https://t.co/pQspMczmU3— DHIRAJ KHANDELWAL (@kdhiraj123) July 1, 2024