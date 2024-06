ICAI CA Result 2024: सीए फाइनल और इंटर मई सेशन का रिजल्ट कहां और कब होगा घोषित, ये रही डिटेल

आईसीएआई की ओर से सीए इंटर ग्रुप 1 की परीक्षाओं का आयोजन 3, 5 एवं 9 मई 2024 को एवं ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 15 एवं 17 मई 2024 को संपन्न करवाई गई थीं। इसके अलावा सीए फाइनल ग्रुप 1 का एग्जाम 2, 4 एवं 8 मई और ग्रुप 2 की परीक्षाएं 10, 14 एवं 26 मई 2024 को संपन्न करवाई गई थीं। एसेसमेंट टेस्ट का आयोजन 14 एवं 16 मई को करवाया गया था।

CA Inter and Final Result may come in July 1st week itself . We have council meeting on 2nd and 3rd July so possibly 5th July May be the date for Result .



For more precise date pls wait for ICAI notification .— DHIRAJ KHANDELWAL (@kdhiraj123) June 24, 2024