ICAI CA Jan 2026: आईसीएआई सीए जनवरी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, इस डेट तक ऑनलाइन भरा जा सकता है फॉर्म
आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी एग्जाम 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक छात्र बिना लेट फीस के 16 नवंबर तक एवं लेट फीस के साथ 19 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर सेशन का रिजल्ट जारी होने के बाद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं या नए अभ्यर्थी जो फॉर्म भरना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 16 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
तय तिथि में फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूर्ण न कर पाने वाले अभ्यर्थी 17 से 19 नवंबर 2025 तक लेट फीस का भुगतान करके फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर भरा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
सीए जनवरी एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्र स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे पेज पर आवेदन का लिंक एवं फॉर्म भरने की स्टेप्स दी जा रही हैं, जिससे आप आसानी से प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।
- आईसीएआई सीए एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सर्वप्रथम eservices.icai.org पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले First Time User (New Student)? Click Here पर क्लिक करके पंजीकरण कर लेना है।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अब आपको निर्धारित शुल्क जमा करना है और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना है।
जनवरी 2026 सेशन के लिए कब होगा एग्जाम
आईसीएआई की ओर से फाइनल कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जायेगा, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 और ग्रुप- II के लिए 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को होगा।
इसके अलावा MEMBERS’ EXAMINATION के अंतर्गत इंटरनेशनल टैक्सेशन – ASSESSMENT TEST (INTT – AT) परीक्षा का आयोजन 13 एवं 16 जनवरी तथा इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट (IRM) टेक्निकल एग्जामिनेशन (Modules I to IV) परीक्षा का आयोजन 9, 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।
