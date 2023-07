CA Final Inter Result May 2023 at icai.nic.in ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (आइसीएआइ) द्वारा सीए फाइनल और इंटरमीडिएट मई 2023 परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा आज यानी बुधवार 5 जुलाई 2023 को की जानी है। संस्थान ने परिणाम के समय की जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। पिछले सत्र के पैटर्न को देखें तो सीए रिजल्ट 2023 सुबह 10 बजे घोषित हो सकता है।

CA Final, Inter Result May 2023: लिंक को आधिकारिक वेबसाइट, icai.nic.in पर एक्टिव किया जाएगा।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Rishi Sonwal