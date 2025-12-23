Language
    BTSC SMO Final Result 2025: विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    बीटीएससी की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in पर जाकर अपन ...और पढ़ें

    BTSC SMO Final Result 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, बीटीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। साथ ही परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल, 2025 को किया गया था।

    BTSC SMO Final Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    बीटीएससी की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'BTSC SMO Final Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में रिजल्ट का एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    बीटीएससी की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 528 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 127 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद, एससी के लिए 24 पद, ईबीसी के लिए 23 पद और बीसी के लिए 48 पद आरक्षित किए गए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट में अपने नाम के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन नबंर, पिता का नाम, कैटेगरी आदि की जांच कर सकते हैं।

    इसके अलावा, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

