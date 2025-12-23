BTSC SMO Final Result 2025: विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर btsc.bihar.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, बीटीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। साथ ही परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल, 2025 को किया गया था।

BTSC SMO Final Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट बीटीएससी की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।