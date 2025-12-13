BSF Tradesman Admit Card 2025 OUT: कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
बीएसएफ की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। अब वे पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
BSF Tradesman Admit Card 2025: ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउलोड
बीएसएफ पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन आसान स्टेप्स से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर पीईटी और पीएसटी एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
