BSF Tradesman Admit Card 2025 OUT: कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पीईटी और पीएसटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। अब वे पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।