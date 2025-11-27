BSEB: बिहार बोर्ड JEE एवं NEET की फ्री कोचिंग के लिए 30 नवंबर तक आवेदन का मौका, पात्रता सहित अन्य डिटेल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से राज्य के ऐसे छात्र-छात्राएं जो 12वीं के बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए फ्री JEE एवं NEET की तैयारी के लिए व्यवस्था की गई है। बोर्ड की ओर से फ्री कोचिंग योजना के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक एवं छात्र पात्र छात्र ऑफिशियल वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड BSEB/ CBSE/ ICSE या अन्य किसी बोर्ड से वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध विद्यालयों से 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के इच्छुक हों, आवेदन के लिए पात्र हैं।

आवासीय एवं गैर आवासीय के लिए कर सकते हैं अप्लाई छात्रों को बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से सुपर 50 योजना के तहत फ्री JEE एवं NEET की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आवास के साथ ही अन्य सुविधाएं भी फ्री में मुहैया करवाई जाएंगी। यह योजना केवल पटना के लिए है।

इसके अलावा छात्र गैर आवासीय योजना के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयनित होने वाले छात्रों को आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। हालांकि, कोचिंग पूर्ण रूप से निशुल्क होगी। यह योजना राज्य के 9 प्रमंडलों- पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर गया एवं मुंगेर से संचालित होगी।

कैसे करें अप्लाई आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर जाएं।

होम पेज पर जिसके लिए आवेदन करना है उस लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई डिटेल भरकर फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें।

अंत में एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। Bihar JEE NEET Free Coaching 2026 Application Form