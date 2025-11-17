Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड 10th, 12th टाइम टेबल जल्द हो सकता है जारी, इस डेट से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में अध्ययनरत छात्रों को डेटशीट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। कई राज्यों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी किया जा चुका है। चूंकि बिहार बोर्ड की ओर से पिछले कई सालों में सबसे पहले बोर्ड एग्जाम संपन्न करवाया जाता है, ऐसे में अनुमान है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से जल्द ही Bihar Board Time Table 2026 जारी किया जा सकता है।

इस महीने में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं पिछले पैटर्न को देखें तो बिहार बोर्ड की ओर से फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पिछले वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी एवं 12वीं की 1 से 12 फरवरी तक आयोजित की गई थीं। ऐसे में इस बार भी बोर्ड एग्जाम फरवरी माह में संपन्न होने का अनुमान है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न करवाए जायेंगे जो जनवरी 2026 माह में हो सकते हैं।

दो शिफ्ट में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जाता है। पेपर हल करने के लिए छात्र छात्राओं को 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित वहीं दूसरी पाली की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी।