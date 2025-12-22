BPSSC SI Exam Date: बिहार पुलिस एसआई भर्ती एग्जाम डेट घोषित, इन तिथियों में होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से इस भर्ती के लिए एग्जाम डेट (BPSSC SI Exam Date 2026) की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन राज्यभर ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 एवं 21 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा बीपीएसएससी एसआई भर्ती परीक्षा दोनों ही दिन 2-2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 8:30 तक वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

एडमिट कार्ड इस डेट को हो जायेंगे जारी बीपीएसएससी की ओर से आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी हो जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, किसी भी अभ्यर्थी को डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।