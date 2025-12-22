BPSSC SI Exam Date: बिहार पुलिस एसआई भर्ती एग्जाम डेट घोषित, इन तिथियों में होगा एग्जाम
बिहार सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक BPSSC SI Exam का आयोजन 18 एवं 21 जनवरी को दो-दो शिफ्ट में ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से इस भर्ती के लिए एग्जाम डेट (BPSSC SI Exam Date 2026) की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन राज्यभर ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 एवं 21 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।
दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
बीपीएसएससी एसआई भर्ती परीक्षा दोनों ही दिन 2-2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 2:30 से 4:30 तक आयोजित होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर सुबह 8:30 तक वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे तक केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।
एडमिट कार्ड इस डेट को हो जायेंगे जारी
बीपीएसएससी की ओर से आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी हो जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, किसी भी अभ्यर्थी को डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।
इन बातों का रखें ध्यान
- नोटिफिकेशन में साझा की गई डिटेल के मुताबिक सभी अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई-प्रवेश-पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे- वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट साथ लेकर जाना होगा।
- यदि ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आवेदन-पत्र के समरूप 2 (दो) फोटोग्राफ भी लायेंगे।
ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड न कर पाने पर करें ये काम
जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे 9 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित कार्यालय से अपने आवेदन पत्र की रशीद की फोटोकॉपी एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई-प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
