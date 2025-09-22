BPSC TRE 4: बिहार के शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टीआरई भर्ती का किया एलान, नोटिफिकेशन जल्द, एसटीईटी एग्जाम डेट्स भी घोषित

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगले 5 दिनों में बीपीएससी टीआरई भर्ती के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजने की घोषणा की है। ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जल्द ही बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी एग्जाम डेट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) और बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) की तैयारियों ले लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई डिटेल के मुताबिक बीपीएससी टीआरई भर्ती के लिए अधियाचना अगले 5 दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी।

बीपीएससी शुरू करेगा भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन बीपीएससी को राज्य सरकार की ओर से अधियाचना प्राप्त होने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। इसके बाद शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लगे अभ्यर्थी बीपीएससी की ओर से निर्धारित की गई तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी की ओर से अब तक तीन चरणों की भर्ती पूरी हो चुकी है। TRE 1 में 1.70 लाख पदों पर, TRE 2 में 70,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की गई थी। इसके अलावा टीआरई -3 में कुल 87,774 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसमें से 66,603 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं और बाकी के पद खाली रह गए थे। अब इन पदों को साथ में जोड़कर TRE 4 भर्ती निकाली जाएगी।

एसटीईटी एग्जाम डेट्स भी घोषित बिहार एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से टीआरई 4.0 के साथ ही एसटीईटी एग्जाम डेट्स की घोषणा भी कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक करवाया जायेगा जिसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे। एग्जाम संपन्न होने के बाद रिजल्ट 16 नवंबर 2025 को घोषित किया जायेगा।