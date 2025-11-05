BPSC 71st Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से है। बता दें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया गया था और 20 सितंबर को प्रोविजनल आसंर-की जारी की गई थी। हालांकि अब बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इतने पदों पर होगी भर्ती बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, निबंध आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।