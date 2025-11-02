BPSC 71st Result 2025: जल्द जारी होगा सकता है 71st प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट, फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 13 सितंबर को आयोजित हुआ था। एग्जाम संपन्न होने के बाद 20 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 21 से 27 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है।

अभ्यर्थी अंतिम उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है।