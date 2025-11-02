BPSC 71st Result 2025: जल्द जारी होगा सकता है 71st प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट, फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध
बीपीएससी की ओर से बिहार 71वीं प्रीलिम परीक्षा की फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। अब जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे मुख्य एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 13 सितंबर को आयोजित हुआ था। एग्जाम संपन्न होने के बाद 20 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 21 से 27 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है।
अभ्यर्थी अंतिम उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है।
प्रीलिम रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी
बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम फाइनल जारी होने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
BPSC 71st Final Answer Key 2025 PDF
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Integrated 71th Combined (Preliminary) Examination – For posts/services under Combined Competitive Examination लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नए पेज पर पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड कर करना होगा।
- इसके बाद आप इसमें अपने रोल नंबर (अनुक्रमांक) चेक कर पाएंगे।
परिणाम जारी होने के साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ होगा जारी
रिजल्ट की घोषणा के साथ ही बीपीएससी की ओर से कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। तय कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही अगले राउंड के लिए क्वालीफाई होंगे।
कितने पदों पर होगी भर्ती
बिहार इंटीग्रेटेड 71st भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन प्रीलिम एग्जाम, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा।
