BPSC 71st Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है। जो उम्मीदवार बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट जल्द ही पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

BPSC 71st Prelims Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड बीपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी की ओर से 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। वे जल्द ही मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, निबंध और वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा कुल 900 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।