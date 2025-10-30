Language
    BPSC 71st Prelims Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी।

    BPSC 71st Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होगा रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अब कभी भी जारी हो सकता है। जो उम्मीदवार बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट जल्द ही पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

    BPSC 71st Prelims Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

    बीपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    बीपीएससी की ओर से 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। वे जल्द ही मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, निबंध और वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा कुल 900 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

    कटऑफ लिस्ट होगी जारी

    बीपीएससी की ओर से 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ उम्मीदवारों के लिए कटऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। कटऑफ लिस्ट के जरिये उम्मीदवार परीक्षा में अपने प्रदर्शन का आंकलन कर सकेंगे। इसके साथ ही जो उम्मीदवार बोर्ड की अनुसार निर्धारित कटऑफ प्राप्त करेंगे, वे ही मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। 

     

    बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। 