BPSC 71st Prelims Result 2025: बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट जल्द होगा जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक
बीपीएससी 71st प्रीलिम रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। नतीजे जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 का आयोजन 13 सितंबर 2025 को करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है ताकी वे मुख्य परीक्षा की तैयारियों को तेज कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर घोषित किया जायेगा।
रिजल्ट से पहले फाइनल उत्तर कुंजी होगी जारी
बीपीएससी की ओर से परीक्षा संपन्न होने के बाद 20 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 21 से 27 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। रिजल्ट से पहले बीपीएससी की ओर से फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।
बीपीएससी 71st पीटी रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Integrated 71th Combined (Preliminary) Examination – For posts/services under Combined Competitive Examination लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नए पेज पर पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड कर करना होगा।
- इसके बाद आप इसमें अपने रोल नंबर (अनुक्रमांक) चेक कर पाएंगे।
रिजल्ट के साथ कटऑफ भी होगा जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही बीपीएससी की ओर से कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
कितने पदों पर होगी भर्ती
बिहार इंटीग्रेटेड 71st भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन प्रीलिम एग्जाम, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।