BPSC 71 Marksheet Download: बीपीएससी 71st प्रीलिम मार्कशीट जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट की घोषणा के दो दिन बाद अब आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी कर दी गई है। मार्कशीट का डायरेक्ट लिंक बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। अभ्यर्थी साईट पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक क्लिक करके इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

बीपीएससी की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 1,219 पदों के लिए 13,368 एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 79 पदों के विरुद्ध 893 अर्थात कुल 14,261 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

रिजल्ट एवं कटऑफ पहले ही हो चुका जारी

आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से 71वीं प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर 13 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसके बाद 18 नवंबर को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। नतीजों के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी हुआ था।

कटऑफ अनारक्षित श्रेणी के लिए 88, अनारक्षित महिला 78, ईडब्ल्यूएस श्रेणी 82.33, ईडब्ल्यूएस महिला 73.33, एससी, 72, एससी 60.33, एसटी 71.33, एसटी महिला 65.67, ईबीसी 71.33, ईबीसी महिला 71.33, बीसी 84, बीसी महिला 73.67, बीसीएल श्रेणी 71.67, दिव्यांग श्रेणी में VI 59.33, DD-48, OH - 68.33, MD - 48.33 और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी ग्रैंडचाइल्ड श्रेणी के लिए 66 निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।