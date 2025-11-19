BPSC 71 Prelims Result 2025: बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड, 14261 कैंडिडेट हुए सफल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफल हुए हैं केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

14261 अभ्यर्थी हुए प्रारंभिक परीक्षा में सफल बीपीएससी के X अकाउंट दी गई डिटेल के मुताबिक बीपीएससी 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के 37 जिलों के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए है। इसमें से 14261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल होकर मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई किया है। इसमें से एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए 893 उम्मीदवार सफल हुए हैं।

इन स्टेप्स से चेक कर सकते हैं रिजल्ट स्टेप 1: बीपीएससी 71st प्रीलिम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करें।

बीपीएससी 71st प्रीलिम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करें। स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Integrated 71th Combined (Preliminary) Examination – For posts/services under Combined Competitive Examination लिंक पर क्लिक करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Integrated 71th Combined (Preliminary) Examination – For posts/services under Combined Competitive Examination लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड करना होगा।

इसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड करना होगा। स्टेप 4: अब आप इसमें अपने रोल नंबर (अनुक्रमांक) चेक कर पाएंगे। BPSC 71 Prelims Result 2025 Direct Link