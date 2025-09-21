Language
    BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी आंसर की पर 27 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, 250 रुपये लगेगा शुल्क

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    बीपीएससी की ओर से 71st आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए विंडो 21 सितंबर से ओपन कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से आंसर की डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। किसी उत्तर से संतुष्ट न होने पर 27 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

    BPSC 71st Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन (BPSC 71st CCE 2025) का आयोजन 13 सितंबर 2025 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से प्रोविजनल आंसर की (BPSC Answer Key) जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही उत्तर कुंजी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

    आज से आंसर की पर दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

    बीपीएससी 71 आंसर की द्वारा परीक्षार्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2025 तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न का भुगतान करना होगा।

    आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने का तरीका

    • प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं।
    • होम पेज पर LOGIN में यूजरनेम एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन कर लें।
    • इसके बाद आप जिस उत्तर पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं उसे छनकर मांगी गई डिटेल भर लें।
    • निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उसे सबमिट कर दें।

    BPSC 71st Answer Key 2025 Objections Window

    फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट

    प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण बीपीएससी की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। सभी उत्तरों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार कर घोषित किया जायेगा। नतीजे अगले माह में जारी किये जा सकते हैं।

    कितने पदों के लिए हो रही भर्ती?

    बीपीएससी 71st भर्ती के माध्यम से कुल 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि पहले इस वैकेंसी के जरिये 1250 पदों को भरा जाना था। जिसके बाद इसमें पहले 14 पदों और उसके बाद 34 और नए पदों को जोड़ा गया था। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

