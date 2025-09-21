BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी आंसर की पर 27 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, 250 रुपये लगेगा शुल्क

बीपीएससी की ओर से 71st आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए विंडो 21 सितंबर से ओपन कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से आंसर की डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। किसी उत्तर से संतुष्ट न होने पर 27 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन (BPSC 71st CCE 2025) का आयोजन 13 सितंबर 2025 को राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से प्रोविजनल आंसर की (BPSC Answer Key) जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी तुरंत ही उत्तर कुंजी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं।

आज से आंसर की पर दर्ज कर सकते हैं आपत्ति बीपीएससी 71 आंसर की द्वारा परीक्षार्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2025 तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको 250 रुपये प्रति प्रश्न का भुगतान करना होगा।

फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण बीपीएससी की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। सभी उत्तरों के निराकरण के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार कर घोषित किया जायेगा। नतीजे अगले माह में जारी किये जा सकते हैं।