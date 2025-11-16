BPSC 71 Result 2025: बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर होगा जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 का आयोजन 13 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इस एग्जाम भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) द्वारा परिणाम की घोषणा की जा सकती है। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से नतीजों की जांच कर सकेंगे।

कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम

बीपीएससी 71वीं प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी होगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई होंगे।