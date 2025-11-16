Language
    BPSC 71 Result 2025: बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर होगा जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से BPSC 71st pre Result 2025 की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। नतीजे जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    BPSC 71st preliminary exam result जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 का आयोजन 13 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इस एग्जाम भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) द्वारा परिणाम की घोषणा की जा सकती है। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से नतीजों की जांच कर सकेंगे।

    कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम
    बीपीएससी 71वीं प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी होगा। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे केवल वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई होंगे।

    रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स

    • स्टेप 1: बीपीएससी 71st प्रीलिम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको Results: Integrated 71th Combined (Preliminary) Examination – For posts/services under Combined Competitive Examination लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट का पीडीएफ ओपन हो जायेगा जिसे डाउनलोड करना होगा।
    • स्टेप 4: अब आप इसमें अपने रोल नंबर (अनुक्रमांक) चेक कर पाएंगे।
    BPSC 71st Result 2025

    1298 पदों पर होंगी नियुक्तियां

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को 3 चरणों में सफल होना होगा। प्रीलिम एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम में भाग लेना होगा। इसमें सफल होने पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार संपन्न होने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम लिस्ट में होगा उनको ही रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा। भर्ती के माध्यम से कुल 1298 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

