    Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेढ़ महीना शेष, अच्छे मार्क्स के लिए ये टेक्निक करें फॉलो

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अब 2 महीने से कम समय शेष है। छात्र कम समय में एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए इस पेज पर दी जा रही टिप्स को फॉलो करके तैयारी को ...और पढ़ें

    Board Exam Tips

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। चूंकि अब बोर्ड परीक्षा में 2 महीने से भी कम समय बचा है। स्टूडेंट्स के ऊपर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिन छात्रों की एग्जाम तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है वे बचे हुए समय में बेहतर टेक्नीक और टिप्स को फॉलो करके आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।

    सिलेबस को ध्यान में रखकर करें तैयारी

    छात्र इन अंतिम दिनों में बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करें। पाठ्यक्रम में ध्यान में रखकर तैयारी करने से आप फालतू टॉपिक्स पढ़ने से बचेंगे और उस समय अपनी अन्य विषयों की तैयारी के लिए कर सकते हैं।

    लगातार करते रहे रिवीजन

    आगे की तैयारी करने के साथ ही स्टूडेंट्स हमेशा पहले पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करते रहें। इससे आप चीजों को भूलेंगे नहीं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।

    टाइम टेबल बनाकर करें फॉलो

    बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए एक टाइम टेबल तैयार कर लें। अगर आपको कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो पढ़ाई को कम से कम 6 से 10 घंटे तक का समय दें। आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ाई के घंटों को चुन सकते हैं और उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। टाइम टेबल में सभी विषयों को जगह दें। जिन विषयों में आपको कठिनाई होती है उस विषय को अतिरिक्त समय दें।

    टाइम मैनेजमेंट की जानकारी के लिए सैंपल पेपर करें हल

    परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप पुराने प्रश्न पत्र एवं सैंपल पेपर हल करें। इससे आपको मार्किंग स्कीम, प्रश्नों की संख्या व किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जायेंगे इसकी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आप इससे जान सकेंगे की सही टाइम में पेपर हल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप पेपर को तय टाइम में हल नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सुधार कर सकते हैं।

