Board Exam 2026: गणित पढ़ने का यह तरीका दिलाएगा 100 मार्क्स, ऐसे बनाएं अपनी तैयारी को खास
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। ऐसे में छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी जोरों-शोरों से है। लेकिन छात्रों के बीच जिस विषय की तैयारी को लेकर सबसे ज्यादा डर बना हुआ है वह विषय है गणित। बता दें, सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं गणित परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। जो उम्मीदवार गणित की परीक्षा में पूरे 100 अंक प्राप्त करना चाहते हैं या इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए तरीके से अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों के पास केवल दो महीने का समय ही बचा है। ऐसे में इन तरीकों को अपनाकर छात्र गणित की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले सिलेबस का विश्लेषण करें
अगर आप कक्षा 10वीं गणित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और इस परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक बार पूरे सिलेबस का विश्लेषण जरूर कर लें। सिलेबस का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में आसानी होगी की कौन-कौन से टॉपिक परीक्षा दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन टॉपिक की एक लिस्ट तैयार कर लें, जिनसे हर साल सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
ज्यादा वेटेज वाले विषय की तैयारी पहले
गणित की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन विषयों की तैयारी करें, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है और जिन टॉपिक में आप सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए उन टॉपिक्स की सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लें। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे पहले बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, प्रतिशत आदि टॉपिक की तैयारी पहले करें। ये टॉपिक परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र हल करें
अपनी तैयारी को परखने और कमजोर विषयों को पहचानने के लिए गणित विषय के पिछले चार से पांच वर्षों के प्रश्न-पत्रों को रोजाना हल करें। पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों को हल करके आप अपनी तैयारी को परख पाएंगे। साथ ही यह परीक्षा के स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगा।
कमजोर विषयों का बार-बार रिवीजन
ज्यादा वेटेज वाले विषयों की तैयारी करने के बाद अब उन विषयों की पहचान करें, जिनमें आपकी पकड़ सबसे कमजोर है। कमजोर टॉपिक की तैयारी करने के लिए अपने शिक्षक या सीनियर की मदद लें। साथ ही रोजाना कमजोर टॉपिक का रिवीजन भी करें। इसके अलावा, फॉर्मूला की एक अलग से नोटबुक भी बनाएं, ताकि आपको परीक्षा के दौरान जल्दी रिवीजन करने में आसानी हो सकें।
