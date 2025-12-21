Language
    Bihar STET Result 2025: बिहार एसटीईटी रिजल्ट कभी भी आने की उम्मीद, स्कोरकार्ड केवल 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जल्द ही BSEB STET Result 2025 की घोषणा की जा सकती है। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्क ...और पढ़ें

    Bihar STET Result 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) नतीजे कभी भी जारी कर सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर घोषित किये जायेंगे। इसके बाद सभी परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

    कब हुई थी परीक्षा?

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार एसटीईटी एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • स्टेप 1: बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: अब आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
    Bihar STET result

    तय कटऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य

    बीएसईबी की ओर से इस परीक्षा में क्वालीफाई होने के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ निर्धारित है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी अंक निर्धारित है।

    रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की हो सकती है जारी

    नतीजे जारी होने के साथ ही बीएसईबी की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। ध्यान रखें कि यह अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और फाइनल आंसर की पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

