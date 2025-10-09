Bihar STET Admit Card 2025: इस दिन जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) का आयोजन 14 अक्तूबर को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

