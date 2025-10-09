Bihar STET Admit Card 2025: इस दिन जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) का आयोजन 14 अक्तूबर को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड 11 अक्तूबर, 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 11 अक्तूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर 'Bihar STET Admit Card 2025' एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब निर्धारित लॉगिनक्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एसटीईटी परीक्षा पैटर्न
एसटीईटी परीक्षा में सभी उम्मीदवारों से निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 अंकों के प्रश्न और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता विषय से 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
