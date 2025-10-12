Language
    Bihar STET Admit Card 2025 Link: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, परीक्षा 14 अक्टूबर से होगी प्रारंभ

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से BSEB STET Admit Card 2025 Download के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक संपन्न करवाई जाएगी।

    Hero Image

    Bihar STET Admit Card 2025 यहां करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आवेदनकर्ता तुरंत ही अपना प्रवेश पत्र BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    इन डेट्स में होगी परीक्षा

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने का रहे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

    इन स्टेप्स से एडमिट कार्ड करें डाउनलोड

    • बिहार एसटीईटी 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Click Here to Download Admit Card for STET - 2025 पर क्लिक करें।
    • अब एप्लीकेशन नंबर/ लॉग इन आईडी, एवं दिया गया कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    Bihar STET Admit Card 2025 Download Link

    Bihar STET Admit Card

    परीक्षा में सफल होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स

    बिहार एसटीईटी एग्जाम में सफल होने के लिए कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मार्क्स पास पर्सेंटेज निर्धारित किया गया है। बीएसईबी की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी निर्धारित किया गया है। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

